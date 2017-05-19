Правозащитники констатировали отсутствие в Украине политзаключенных и политических преследований

Правозащитники констатируют отсутствие в Украине политзаключенных и лиц, преследуемых по политическим мотивам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по результатам доклада о соблюдении прав человека в Украине в 2016 году, подготовленного Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, заявил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, отвечая на вопрос журналистов.

“Нет, нельзя об этом говорить... на сегодняшний день я не могу ни одного политзаключенного назвать”, - сказал Захаров.

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При этом он отметил, что есть отдельные группы людей, причисляющих к политзаключенным лиц, которые преследуются в уголовном порядке. Но существует резолюция ПАСЕ, в которой определяется, кто именно является политзаключенным, и те граждане, которые причисляются к таким, под эти признаки не подпадают.

В то же время Захаров сообщил, что в Украине было два случая, которые можно отнести к категории преследований по политическим мотивам, но они их уже исчерпаны и решены.

В то же время Захаров отметил, что существуют случаи, которые можно отнести к таким, что балансируют на грани с понятием «политическое преследование». К такому случаю он, в частности, отнес лишение гражданства народного депутата Андрея Артеменко.

«Но, если будет лишение свободы, то тогда это будет типичное политическое преследование», - считает правозащитник.