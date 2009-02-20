Ющенко рассказал о красной карточке для Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство сформировать общенациональный антикризисный план.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на собрании Ассоциации городов Украины и общин.

По словам главы государства, Международный валютный фонд (МВФ) не предоставил Украине второй транш кредита из-за отказа правительства вносить изменения в государственный бюджет на 2009 год.

Президент заметил, что без внесения изменений в бюджет и разработки антикризисного пакета законов Украина не сможет сотрудничать с международными финансовыми организациями.

«К нам никто не придет, никто не идет в страну, у которой нет программы (работы) с международными финансовыми организациями. Это первый сигнал - идти в страну или там красная карточка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что миссия МВФ уехала из Украины, не предоставив очередной транш, поскольку мнения миссии и правительства разошлись относительно бюджетной политики.

«Второй транш, который мы должны были получить 4 дня назад, мы не получили. И ни одна страна, если кто-то надеется, не пойдет работать со страной, у которой нет международной программы. Это тест. Это понятно для всех», - сказал В.ЮЩЕНКО, призвав правительство к ответственной политике в бюджетной сфере.

«Не тратим попусту время и формируем единый общенациональный антикризисный план», - сказал Президент, заметив, что при условии его разработки с кризисом можно будет бороться.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

9 февраля голова миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшее время вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Дэвид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре снова посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.