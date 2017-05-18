Рада отказалась обращаться к СНБО относительно санкций против Януковича и Ко

Верховная Рада Украины не поддержала решение об обращении в Совет национальной безопасности и обороны относительно введения персональных санкций против окружения экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления «О мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействии террористической деятельности» (№ 5350) проголосовали всего 202 народных депутата.

Не голосовали в полном составе фракция «Оппозиционный блок», группа «Воля народа» и группа «Видродження».

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Из фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» «за» проголосовали только 65 народных депутатов.

Также парламент не поддержал предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия вернуться к рассмотрению этого вопроса. За это проголосовали только 214 народных депутатов.

Парубий отметил, что не понимает, как украинский парламент может не поддерживать решение о необходимости введения персональных санкций против окружения Януковича.

Проектом постановления предлагалось одобрить и внести на рассмотрение СНБО предложения относительно применения персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности.

Предполагалось, что после вступления в силу решения СНБО относительно санкций Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Предлагалось Совету национальной безопасности и обороны Украины разработать порядок обеспечения применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

То есть, к проекту постановления был приложен список из 21 человека из окружения экс-президента, в частности, Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Александр Янукович, Николай Присяжнюк, Андрей Клюев, Артем Пшонка, Сергей Клюев, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Юрий Иванющенко, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий, Дмитрий Фирташ, Алексей Азаров, Раиса Богатырева.