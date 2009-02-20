В Верховной Раде советуются, что делать дальше

В Верховной Раде Украины происходят консультации руководства ВР и лидеров фракций относительно последующей работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, консультации проводит первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, поскольку спикер Владимир ЛИТВИН находится с рабочей поездкой в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

А.ЛАВРИНОВИЧ пригласил к себе в кабинет всех лидеров фракций, пленарное заседание ведет заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.