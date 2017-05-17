Крупнейшие мобильные операторы Украины начинают блокировку российских сайтов

Крупнейшие мобильные операторы Украины - Vodafone, Киевстар и Lifecell -начали блокировку российских сервисов и соцсетей. Об этом говорится в совместном заявлении операторов, передает пресс-служба Vodafone.

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Телеком-операторы АО "Киевстар", ООО Lifecell и Vodafone Украина сообщают, что отныне вступил в силу указ президента Украины №133/2017 от 15 мая 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)". Согласно этому указу, операторы должны прекратить предоставление услуг по доступу к ряду веб-ресурсов, в том числе социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, всех сервисов Yandex и mail.ru, и др.

"Выполняя требования указанного указа, телеком-операторы отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтов согласно технических возможностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.