"Репортеры без границ" назвали блокировку российских соцсетей атакой на свободу слова

Руководитель немецкого отделения организации "Репортеры без границ" Кристиан Мир назвал "неприемлемой атакой на свободу слова и свободу информации" запрет соцсетей Вконтакте и Одноклассники в Украине.

Об этом он заявил изданию Deutsche Welle, комментируя распространение украинских санкций на ряд российских СМИ, социальные сети и IT-компании.

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"Социальные сети также важны для свободы прессы. Ведь речь идет о крупнейших социальных сетях русскоязычной среды. Они важны для свободы слова и информации, ведь люди могут общаться и обмениваться мнениями в этих соцсетях. Поэтому мы осуждаем этот запрет как наступление на свободу слова и информации", – заявил Мер.

Отвечая на вопрос о том, что Украина видит в этих мероприятиях защиту от российской агрессии, в том числе и информационной, Мер отметил, что "нельзя наказывать средства распространения новостей".

"Мы постоянно предостерегали от того, чтобы СМИ ввязывались в информационные войны, развязанные Россией. Средства массовой информации - это платформы для доставки новостей и информации, к ним относятся и платформы в социальных сетях. Нельзя наказывать эти платформы за то, что они распространяют определенные новости", – заявил Мер.

По его словам, информационная война объявлена Россией в одностороннем порядке. При этом он призвал не ввязываться в нее, "потому что информационные войны - это зло".

"Свободная информация важна для любого общества. И особенно важна для решения конфликтов. Это, конечно. не означает, что никто не врет. Это не означает, что нет проблемы фейковых новостей. И все же - когда блокируется средство распространения информации, речь идет о наступлении на свободу информации, а это неприемлемо", – сообщил представитель "Репортеров без границ".

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Более уместным ответом со стороны Украины, по его мнению, могла бы стать качественная журналистика. "Например, повысить бюджет украинского иновещания. И показать, на что способны независимые журналисты, особенно на фоне того, что творят российские СМИ, где господствует односторонняя, контролируемая государством, выхолощенная журналистика", - считает Мер.

"Это был бы отличный сигнал – поддержать независимых журналистов в Украине. Поддержать тех, кто борется за независимость СМИ – хотя бы тем, что провести расследование покушений на журналистов и убийств, которые там, как и раньше, происходят", – добавил представитель "Репортеров без границ".

"Таким образом правительство Украины продемонстрировало бы свою заинтересованность в том, чтобы журналисты работали без какого-либо давления извне. Свое самое важное задание для демократии в целом и для решения конфликтных ситуаций в частности журналисты могут выполнить только тогда, когда на них никто не давит и им никто не угрожает", – подчеркнул Мер.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.

Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины. Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают о "принципе взаимности" в связи с принятием решения о блокировании Украиной ряда российских Интернет-ресурсов.