Блокировка российских соцсетей уменьшит информационное воздействие агрессора - нардеп

Блокировка доступа к российским социальным сетям уменьшит информационное воздействие агрессора на украинцев.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат Андрей Ильенко (внефракционный, ВО “Свобода”), комментируя решение СНБО, утвержденное указом президента, относительно блокирования доступа к российским соцсетям ВКонтакте, Одноклассники и ресурса Yandex.

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Он назвал «положительным моментом» уменьшение информационного влияния России в Украине благодаря блокировке российских сайтов и соцсетей.

По словам Ильенко, такой шаг будет “определенным толчком для развития украинских социальных сетей”. Депутат подчеркнул, что решение о блокировании российских информресурсов является “правильным шагом”.

На вопрос, воспримет ли общество такой шаг властей, Ильенко ответил: “Это естественный процесс. Здесь субъективизм не имеет большого значения, поскольку речь идет об объективном процессе”.

Он отметил, что многие страны для собственной безопасности блокируют те информационные ресурсы, которые работают против них.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

"Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.