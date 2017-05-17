В ЕС ждут от Украины объяснений по поводу блокировки российских сайтов

11:36, 17 мая 2017
Политика
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Официальная оценка или реакция на санкционное решение будет одобрена в ЕС после получения детальной информации.

Иллюстрация / REUTERS

Европейский союз рассчитывает получить от Украины информацию о санкционном решении.

Об этом "Европейской правде" сообщили в представительстве Европейского союза в Украине.

"Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной. Рассчитываем получить более детальную информацию", - сообщил ЕП Юргіс Вільчинскас, руководитель отдела прессы и информации дипмиссии.

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Ожидается, официальная оценка или реакция на санкционное решение будет одобрена в ЕС после получения такой детальной информации.

Как известно, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.

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Новость в сюжете: Блокировка в Украине ВКонтакте и Одноклассников
Теги: #Евросоюз#блокирование российских соцсетей