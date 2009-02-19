ВР провалила четыре закона о снижении налогов

В Верховной Раде Украины после перерыва, то есть с 16 часов не было ни одного результативного голосования по законопроектам, рассматривавшихся в сессионном зале.

В частности, парламент не поддержал в первом чтении проект закона «О срочных мерах по предотвращению последствий мирового финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законы Украины», внесенный народным депутатом Сергеем ТЕРЁХИНЫМ (фракция БЮТ).

Данный закон поддержали всего 216 (при необходимых 226 – УНИАН) народных депутатов из 439 зарегистрированных в зале.

Также парламент не поддержал в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (о возобновлении экономического роста), внесенный народным депутатом Украины Николаем КАТЕРИНЧУКОМ (фракция (НУ-НС).

«За» проголосовали 215 народных депутатов из 439 зарегистрированных в зале.

Также парламент не поддержал в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий и внесении изменений в некоторые другие законодательные акты по вопросам налогообложения», внесенный народным депутатом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ (фракция Партии регионов).

«За» проголосовали 208 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Парламент не поддержал еще один законопроект В.ЯНУКОВИЧА «О внесении изменений в некоторые законы Украины «О снижении налогового давления и стимулировании развития отечественного рынка».

«За» проголосовали 193 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Только в 17 часов был результативно проголосован закон об ослаблении негативного влияния мирового кризиса на отечественную нефтеперерабатывающую отрасль.