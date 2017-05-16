В АП рассказали, что Порошенко планирует обсудить с Меркель в Берлине

Президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 20 мая ухудшение гуманитарной ситуации на Донбассе и стимулы для РФ выполнять Минские соглашения.

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в Twitter.

«В Берлине планирую обсудить ухудшение гуманитарной ситуации на Донбассе и найти стимулы для РФ выполнять Минские договоренности», - цитирует президента его пресс-секретарь.

Читайте такжеПервый официальный визит Макрон совершил в Германию: обсудил с Меркель будущее ЕС (видео)

Как сообщал УНИАН, 15 мая Порошенко заявил, что 20 мая отправится в Берлин для переговоров с Меркель.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Порошенко и Меркель обсудят три основных вопроса: давление на РФ для выполнения Минских договоренностей, европейский путь Украины и помощь Германии.