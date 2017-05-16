В киберполиции прокомментировали запрет российских соцсетей: давно пора

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины будет исполнять решение о блокировании российских социальных сетей в рамках своих полномочий и компетенций. Об этом в Facebook написал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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"Насчет запрета российских соцсетей. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обязательно будет выполнять соответствующее решение в рамках своих полномочий и компетенций. Согласно вот этому решению СНБО ("О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации" - УНИАН). Давно пора", - подчеркнул он.

"Именно в "ВКонтакте" три дня назад был распространен этот позорный, даже идиотский видеоролик, на котором двое в то время курсантов Харьковского нацуниверситета внутренних дел, ругаясь нецензурной бранью, высказывали недовольство украинской музыкой, что звучала на Площади Свободы в Харькове на День независимости 24.08.2016 года. Пусть даже это было похоже просто на глупую шутку, но таким парням не место в Национальной полиции Украины", - добавил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсов Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинета министров и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.