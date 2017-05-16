Советник Путина прокомментировал запрет российских соцсетей в Украине

Введенные Украиной санкции в отношении российских интернет-компаний не сильно скажутся на их финансовых показателях, уверен советник президента РФ, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко.

"Если Порошенко сможет обеспечить полную блокировку доменов — хотя и нам это не удалось, — то мы потеряем 12,5% посещаемости (доля посещаемости украинцев в российском интернете — Ред.). Но, я думаю, что с денежной стороны мы потеряем только 2-3%…", — сказал он РИА Новости.

Читайте такжеНардеп объяснил необходимость блокировки российских соцсетей в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.