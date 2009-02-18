Жириновский рассказал, в чем слабость российских дипломатов

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Владимир ЖИРИНОВСКИЙ считает, что послом России в Украине должен быть профессиональный дипломат.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением лидер ЛДПР выступил сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ.

«Нам уже пора прекратить направлять послами России за рубеж бывших губернаторов и хозяйственников», - заявил В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Он отметил, что «при советской власти вообще направляли председателей колхозов. И в этом слабость наших дипломатов».

«В качестве послов должны направляться специалисты, и нужно обеспечивать такую ситуацию в стране, чтобы там никто и не помышлял высылать наших послов. Это российские дипломаты пусть влияют на отставку местных Президентов и местных министров иностранных дел», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Комментируя заявления МИД Украины о возможности объявления посла РФ в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА персоной нон-грата, он заявил, что это «очередной акт враждебных действий властей Украины».

«Я отрицательно отношусь к Виктору Степановичу за его работу в Правительстве, из-за Буденовска, из-за событий, связанных с Балканами, но он посол нашей страны. Выслать посла угрожают только в случае возможного начала войны между двумя государствами. Войны, конечно, между Россией и Украиной не будет, но действия Президента Украины направлены на обострение отношений с нашей страной, так как у В.ЮЩЕНКО нет никакой возможности выиграть выборы», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.