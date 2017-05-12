Порошенко о безвизе: Украина окончательно оформила свой развод с Россией

Украина окончательно оформила свой развод с Россией, получив безвизовый режим с Европейским Союзом. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1», сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей. Именно так, по-философски, мы должны это воспринимать. Это выход из более 300-летней истории, которая началась с Переяславской рады, и сегодня Украина возвращается домой», - сказал он.

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По словам Порошенко, Украина завоевала четыре свободы: движение товаров, капиталов, услуг и людей. «Мы должны вернуть украинцам свою историю. Именно поэтому так важно сегодняшнее решение, которое принял Европейский Союз, и завершен долгий процесс. Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины в историческое место в составе европейских стран», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, по его словам, предоставление безвизового режима ЕС важно для политики деоккупации Крыма и Донбасса, поскольку создает дополнительную мотивацию вернуться для жителей оккупированных украинских территорий.