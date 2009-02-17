Янукович встретился с главными скандалистами партии

На заседании совета парламентской фракции Партии регионов Виктор Янукович призвал однопартийцев прекратить «взаимную конфронтацию, поскольку это влияет на имидж партии и мешает работе фракции». Как сообщил источник «Обкома»во фракции ПР, перед этим Янукович встречался с главными скандалистами – нардепами Колесниковым, Левочкиным и Бойко.

Как известно, внутрипартийный конфликт между группировкой Левочкина-Бойко и всеми остальными уже не одну неделю разъедает Партию регионов изнутри.