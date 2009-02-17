Черновецкий решил распродать то, что осталось в автопарке

На 20 февраля назначен аукцион, на котором планируется распродать машины из автопарка Киевской горгосадминистрации, которые ранее были предназначены для реализации с аукциона, но пока остаются в автопарке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

На вопрос, когда будет выполнено поручение мэра и непроданные автомобили городских чиновников будут выставлены на аукцион, И.КИЛЬЧИЦКАЯ ответила: «В пятницу, 20 числа».

Как сообщал УНИАН, распоряжением Киевской городской госадминистрации от 29 октября 2008 года "О проведении первого аукциона по продаже элитных автомобилей..." был утвержден перечень служебных автомобилей автопарка Киевсовета, которые будут реализованы с аукциона. Полученные средства предусмотрено направить на социальные программы.

В конце декабря 2008 года Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил И.КИЛЬЧИЦКОЙ до Нового года продать весь автопарк cтоличной госадминистрации.