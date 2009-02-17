Медведев поручил сократить расходы администрации Кремля

Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по сокращению госрасходов администрацией Кремля, Советом Федерации и региональными законодательными собраниями.

"Ситуация в экономике непростая, мы должны думать об экономии госрасходов на всех уровнях. Хотел бы, чтобы Совет Федерации подумал об этом и дал соответствующие рекомендации законодательным собраниям субъектов Федерации", - сказал Медведев на встрече с членами совета палаты Совета Федерации.

"Предлагаю каждому органу управления представить свои предложения на эту тему... Начинать надо с себя. Администрация президента - не самая большая структура, но и она должна дать положительный пример. Сергей Евгеньевич, подготовьте предложения об экономии госрасходов применительно к администрации президента", - сказал Медведев, обращаясь к главе кремлевской администрации Сергею Нарышкину.

Спикер верхней палаты Сергей Миронов сообщил, что Совет Федерации уже сократил расходы на 30%, а по некоторым позициям - до 60%.

РИА Новости