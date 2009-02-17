Руководители луганской организации НСНУ вышли из партии

Луганскую областную организацию партии "Народный союз `Наша Украина`" (НСНУ) покинуло ее руководство – председатель Сергей АЛЕКСЕЕВ и глава исполкома Татьяна КОЛЕСНИКОВА.

Как сообщает газета «Коммерсант-Украина» №27 от 17 февраля, они написали заявления о выходе из партии.

По информации источников газеты, это является последствием конфликта в организации, связанного с желанием партийцев, ориентированных на сближение с партией "Единый центр", усилить свои позиции в центральных руководящих органах НСНУ.

О том, что С.АЛЕКСЕЕВ и Т.КОЛЕСНИКОВА написали заявления о выходе из партии, стало известно из сообщения для прессы, подготовленного членом луганской облорганизации Игорем БРАЗОВСКИМ. В нем говорится, что из партии С.АЛЕКСЕЕВ и Т.КОЛЕСНИКОВА вышли после "жесткой дискуссии и критики со стороны однопартийцев относительно провальной работы областной организации, а также замечаний об использовании ими служебного положения".

"Конфликт в организации зрел уже давно, но активизировался в ноябре прошлого года", - рассказал газете С.АЛЕКСЕЕВ. По его словам, основными спорными моментами было утверждение кандидатур от облорганизации на должности в политсовете и центральной контрольно-ревизионной комиссии партии. "После того как мы определили кандидатуры, мои оппоненты начали слать в Киев письма, фальсифицировать информацию. Я не захотел опускаться до их уровня и решил покинуть организацию", - объяснил С.АЛЕКСЕЕВ.

По информации источников газеты, в центральном аппарате НСНУ, конфликт в луганской облорганизации объясняется внутрипартийным противостоянием между группами, одна из которых ориентирована на сближение с партией "Единый центр" (ЕЦ), а другая выступает против этого. Как известно, костяк ЕЦ составляют бывшие члены партии "Наша Украина", прошедшие в парламент по спискам НУ, а нынешний член политисполкома ЕЦ – глава секретариата президента Виктор БАЛОГА – одно время даже возглавлял совет "Нашей Украины", но год назад вышел из партии.

"На руководителей луганской облорганизации могли давить, чтобы они продвигали в высшие органы НСНУ людей, ориентированных на объединение с «Единым центром», – отметил один из собеседников газеты.

В луганской облорганизации "Единого центра" эту версию опровергли. "Эта информация не соответствует действительности, – сказал руководитель секретариата луганской облорганизации ЕЦ Валентин ТКАЛИЧ. – Конфликт в НСНУ, видимо, связан с тем, что руководство не справилось со своими обязанностями". С.АЛЕКСЕЕВ отказался комментировать данную информацию. Между тем, отвечая на вопрос, кто был его оппонентом в партии, он сказал: "Игорь БРАЗОВСКИЙ – помощник народного депутата НУНС Оксаны БИЛОЗИР". О.БИЛОЗИР является членом президиума ЕЦ.