Балога пожертвовал на строительство памятника Мазепе

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА пожертвовал 160 тыс. грн. на строительство в Полтаве памятника гетьману Ивану Мазепе.

Об этом сообщил сегодня в интервью УНИАН народный депутат (фракция НУ-НС, депутатская группа «За Украину») Николай КУЛЬЧИНСКИЙ, который является одним из инициаторов установки памятника Ивану Мазепе в Полтаве.

«Я хочу поблагодарить всех, кто пожертвовал на это дело крупные суммы денег: это фракция НУ-НС, которая почти полностью сдала деньги, это Вячеслав КИРИЛЕНКО. Это глава Секретариата Президента В.БАЛОГА, который лично мне передал 160 тысяч гривень», - сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Также он сообщил, что в ближайшее время планируется получить еще 200 тыс. грн., и призвал всех украинцев присоединиться к сбору средств.

Н.КУЛЬЧИНСКИЙ сказал, что на сегодняшний день собрано 228 тыс. 700 грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года власти Полтавы утвердили окончательный вариант размещения памятника гетману Мазепе. Градостроительный совет решил разместить памятник на Соборной площади.

Само решение об установке памятника было принято на внеочередной сессии городского совета 22 августа 2008 года. Заказчиком проекта является Полтавская облгосадминистрация.

Однако Полтавский облсовет отказался выделять финансы на строительство монумента Мазепе и шведскому королю Карлу XII. На эти цели необходимо 1,5 млн. грн.

Памятник Мазепе решили установить за спонсорские средства к 300-летию Полтавской битвы, которое отмечается в 2009 году.