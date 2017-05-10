Сенат Нидерландов получил последние документы, необходимые для рассмотрения ассоциации с Украиной

Сенат Нидерландов получил последние документы, необходимые для рассмотрения решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и подтвердил, что дебаты состоятся 23 мая.

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Об этом свидетельствуют официальные данные нидерландского парламента, передает «Европейская правда».

В Сенате сообщили, что во вторник, 9 мая, поступили необходимые решения комитетов.

Таким образом, дебаты проведут во вторник, 23 мая.

Отмечается, что пока неизвестно, будет ли прямое голосование перенесено на следующее пленарное заседание.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ. По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.