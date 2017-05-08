Советник Порошенко обсудил поддержку Украины с главой Пентагона

Бывший генеральный секретарь НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США, роль НАТО в борьбе с терроризмом и политику Вашингтона в отношении Москвы. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Встретился с министром обороны США Мэттисом, чтобы обсудить увеличение роли НАТО в борьбе с терроризмом, жесткую политику США в отношении России и поддержку Украины», - сообщил Расмуссен.

Как сообщал УНИАН, 6 мая президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, которым, среди прочего, предусмотрено выделение Украине 560 млн долл. помощи.

Напомним, на военную помощь Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) из 560 млн долл. США планируют выделить по меньшей мере 238 млн долл.

Также в Конгрессе решили, что помощь не должна касаться полка спецназначения «Азов» Национальной гвардии Украины. В частности, средства, которые выделяются этим актом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения и другой помощи этому подразделению.