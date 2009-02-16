Ющенко выразил соболезнование Медведеву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил соболезнование Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи с гибелью людей вследствие пожара, который произошел в Астраханской области 15 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«С глубокой скорбью восприняли в Украине весть о пожаре, который произошел в поселке Молодежном Астраханской области и унес жизнь многих людей», - говорится в телеграмме.

От имени народа Украины и от себя лично глава Украинского государства просит передать искренние соболезнования семьям и близким погибших и пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, во время пожара в жилом доме в поселке Молодежное Астраханской области РФ погибли 15 человек, 6 - госпитализированы.