Дубина в отставку не собирается

Информация о якобы написанном председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ заявлении об отставке не соответствует действительности.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ со ссылкой на главу компании.

«То, что он (Олег ДУБИНА – УНИАН) написал заявление, не соответствует действительности», – сказал В. ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он добавил, что О.ДУБИНА по-прежнему находится на больничном.

Напомним, сегодня в ряде СМИ сообщается, что О.ДУБИНА якобы написал заявление об отставке.

Как сообщал УНИАН, 22 января О.ДУБИНА попал в больницу в прединфарктном состоянии с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит".

По информации заместителя руководителя Государственного управления делами по медицинским вопросам Ростислава ВАЛИХНОВСКОГО, О.ДУБИНЕ “на диагностическом этапе был применен метод коронарографии, который исключил необходимость в проведении эндоваскулярного хирургического вмешательства”.

По его словам, О.ДУБИНА получает полный объем необходимой медицинской помощи в соответствии с локальными медицинскими протоколами клиники «Феофания».

23 января в эфире телеканала «Украина» премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА находится в реанимации после сложной операции на сердце.