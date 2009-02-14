Тимошенко отправила Медведчука с “особой миссией” в Донецк

Невзирая на все заверения представителей БЮТа в проекте повестки дня ВР, которую в понедельник должны утвердить на согласительном совете, кадровые вопросы не значатся. У Юлии Тимошенко просто не хватает голосов для назначения преемника министра финансов Пинзеника, который подал заявление об отставке.

Диалог с коммунистами продолжается, пишет “Зеркало недели” , но те однозначных обещаний не раздают, скорее — наоборот. Экс-лидера НУ-НС, нынешнего лидера депутатской группы “За Украину!” Вячеслава Кириленко, якобы сам президент Ющенко просил “придержать” кадровые вопросы, пока КС будет определяться относительно его представления о порядке назначения правительства (главный вопрос – должна ли вновь созданная коалиция начинать формирование Кабмина с самого начала, то есть вносить представление на премьера, чтобы президент передал его в парламент).

Некомплект коалиции и невозможность рассчитывать на ее эффективную работу вынуждает Тимошенко в который раз возобновить переговоры с Партией регионов, пишет издание. В четверг в Донецк вылетел «посол по особым поручениям» премьера Виктор Медведчук. По данным «Зеркала недели», он сверил политические часы лично с Ринатом Ахметовым.

Впрочем, по информации издания, о создании коалиции между БЮТ и Партией регионов сейчас не идет речь, а перспектива совместного принятия изменений в Конституцию более чем туманна – слишком много расхождений по принципиальным вопросам. К тому же Янукович убежден, что пребывание в оппозиции обеспечит ему безальтернативно-триумфальное восхождение на царство.