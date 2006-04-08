Что предстоит финансово-банковскому сектору. Пресс-конференция в УНИАН

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Новая политическая реальность и финансово-банковский сектор украинской экономики." Организатор - Общественная организация "Центр исследований корпоративных отношений". В работе примут участие - вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Ростислав Ищенко, руководитель экономических программ Вячеслав Бутко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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