Тимошенко: вы не думайте, что я отношусь к наивным премьер-министрам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Япония подготовила для Украины почти 400 инвестиционных проектов на общую сумму 16 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время встречи с представителями деловых кругов Японии.

«Это 29 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 6 млрд. долларов и, кроме того, проекты по «зеленым» инвестициям, которых на сегодняшний день, по нашим данным, 358 таких проектов на общую сумму до 10 млрд. долларов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство Украины готово сопровождать каждый из этих проектов для их эффективной реализации.

По ее словам, Украина в инвестиционной сфере выделила восемь основных приоритетов, в частности, в сфере энергосбережения.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, реализация энергосберегающих инвестиционных проектов позволит реформировать национальную экономику страны.

«Для Японии Украина может стать базовой страной для осуществления инвестиций во всем нашем регионе, потому что в Украине все-таки хоть и тяжело, с такими сложными политическими событиями, успешно развивается демократия. У нас устанавливаются, в отличие от многих других стран, прозрачные отношения в системе инвестиций», - считает премьер-министр Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что Украина заинтересована в участии японского капитала в приватизации теплоэлектростанций и создании совместных предприятий в отрасли теплогенерации. Кроме того, по ее словам, правительство готово содействовать реализации проектов по использованию солнечной и ветровой энергии.

«Вы не думайте, что я отношусь к наивным премьер-министрам и не знаю, что в Украине бюрократия настолько мощная, что иногда для реализации инвестиционных проектов в Украине необходимо полжизни потратить. Я хочу изменить те подходы, которые мне не нравятся, и изменить так, чтобы вы почувствовали, что для вас все пути открыты», - сказала она.