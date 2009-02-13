Украина присоединится к европейской операции по борьбе с пиратством

Украина планирует присоединиться к европейской операции по борьбе с пиратством в регионе Сомали и Конго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с родственниками экипажа «Фаина» в аэропорту “Борисполь”.

Он подчеркнул, что Украина приняла решение присоединиться к международной инициативе, и сейчас ведутся переговоры об участии нашего государства в операции в рамках ЕС по борьбе с захватчиками и террористами в этом регионе.

Для этого, по словам Президента, Украина должна уплатить несколько миллионов долларов для содержания наших кораблей в этом регионе.

По его словам, эти корабли должны сопровождать гражданские суда, идущие под украинским флагом, или, возможно, состоят из украинского экипажа.

«Думаю, что мы найдем эти ресурсы», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря прошлого года в Аденском проливе началась морская операция ЕС против пиратов у берегов Сомали.

17 ноября в МИД заявили, что Украина ведет активные переговоры с Евросоюзом о ее привлечении к операциям по борьбе с пиратством в Аденском заливе.

1 декабря министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что в Генеральном штабе ВСУ отработан план мероприятий по участию Вооруженных сил Украины в операции по противодействию международному пиратству.