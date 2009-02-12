Поезд Санкт-Петербург - Киев разорвал «Ладу» пополам

В Черниговской области при столкновении легкового авто с пассажирским поездом «Санкт-Петербург - Киев» погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 12 часов возле села Анисив.

38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» проигнорировал предупреждающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. В это время в направлении столицы со скоростью почти 90 километров в час двигался пассажирский поезд №53 сообщением «Санкт-Петербург – Киев». В результате удара автомобиль разорвало пополам. Передняя его часть и двигатель разлетелись от переезда на 30 метров, а салон «Лады» подмяло под локомотив и тянуло по путям почти 850 метров.

При этом в МЧС отметили, что только по счастливой случайности поезд не сошел с рельс.

Водитель автомобиля и его 70-летняя мать погибли на месте происшествия. Чтобы извлечь их тела, на место ДТП прибыл спецавтомобиль аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного облуправления МЧС.

Также пришлось резать согнутые конструкции переднего отбойника локомотива, чтобы поезд смог продолжить движение. Задержка движения составила 2 часа 20 минут.