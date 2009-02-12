Тимошенко узнала про общую задумку Ющенко и Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Партию регионов, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Секретариат Президента в расшатывании политической ситуации и намерении организовать весной массовые протесты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я знаю, что сегодня расшатывают ситуацию. Знаю, что весной Партия регионов вместе с Президентом Украины, вместе с Секретариатом Президента готовят специальные купленные демонстрации людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что ради достижения этой цели сейчас распространяется информация, в частности, о невыплате стипендий студентам высших учебных заведений.

«Все запланированные расходы государственного бюджета помесячно на протяжении года будут выполнены на 100%. А вся политическая истерия – это исключительно интриги», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что фракция БЮТ намерена инициировать проведение в парламенте слушаний информации Генеральной прокуратуры по вопросам невыплаты зарплаты в частном секторе экономики.

«Это вопрос Генеральной прокуратуры, и думаю, что наша фракция в Верховной Раде будет инициировать заслушивание генерального прокурора по вопросам своевременной выплаты зарплаты на предприятиях негосударственной формы собственности», - подчеркнула глава правительства.