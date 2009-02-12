Тимошенко: Черновецкий, Довгий и вся эта камарилья разворовали бюджет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет киевскую власть, в частности, мера Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, в расхищении городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Ю.ТИМОШЕНКО прокомментировала заявление О.ДОВГОГО о якобы большом объеме изъятий из бюджета Киева в государственный бюджет.

«К сожалению, уже некоторые политики напоминают огрызки. На самом деле, бюджет сформирован по закону, в соответствии с доходами и макропоказателями, и нужно отдавать отчет, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ, ДОВГИЙ и вся эта камарилья просто разворовали бюджет за все эти годы, разворовали всю киевскую землю, бизнес-структуры, разворовали энергосектор и сегодня рассказывают о том, что больше им нечего грабить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что изъятия из городского бюджета осуществляются в соответствии с формулой, утвержденной еще в начале 2000-х годов.

«Эта формула работает до сих пор, и ее никто не корректировал. Все идет традиционно, как это происходило каждый год. Нет никаких дополнительных изъятий и нет никаких рекордных изъятий», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, Киевсовет начал рассмотрение проектов бюджета и программы социально-экономического развития столицы на 2009 год.

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ охарактеризовал «принятый к рассмотрению объем бюджета как фактически «огрызки», которые Кабинет министров и Верховная Рада оставили Киеву и киевлянам после изъятий в размере почти 8 млрд. грн. и сокращения в 1,5 раза целевого финансирования, которое согласно закону правительство должно выделить столице».