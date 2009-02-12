Тимошенко велела министрам приходить со своим борщом и пончиками

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на сегодняшнем заседании правительства раскритиковала министров за бюрократический подход к работе.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, премьер выразила возмущение тем, что в министерствах очень долго проходит согласование нормативных актов для принятия их на заседании Кабмина, в том числе и тех, которые правительство планировало утвердить сегодня для развития производства альтернативных источников энергии.

Премьер привела пример работу Верховной Рады, где в случае, если в течение 30 дней профильный комитет не дает оценку документам, они принимаются без учета позиции комитета.

Ю.ТИМОШЕНКО дала поручение министрам согласовывать все проекты актов Кабмина в течение 10 дней. «У меня просьба – 10 дней. За 10 дней кто не успел, тот опоздал. Все. Точка. Все остальное будем обсуждать на заседании правительства, но если не могут министерства работать, но если у нас идет просто внутренний стопор, который не дает возможность вообще проводить политику, так зачем тогда совещания, заседания правительства, зачем весь этот шум, если мы с вами не можем внутри правительства преодолеть бюрократию и дать возможность решению выходить на заседание правительства», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою критику премьер направила, в частности, в адрес Министерства финансов, Министерства экономики и Министерства юстиции. «Если за 10 дней ничего не написали, значит, до свиданья, без вашей визы документ будет выноситься на заседание правительства, значит, вы не умеете организовать работу своего министерства», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер обратилась к министру Кабинета министров Петру КРУПКО подготовить изменения к регламенту.

В свою очередь П.КРУПКО заявил, что регламент менять не нужно, а его просто нужно выполнять.

Министр подчеркнул, что согласно регламенту, министерство, готовящее документ, само устанавливает сроки для его согласования с другими министерствами.

«Если в этот срок ваш коллега не отвечает, а вы не приложили усилий для того, чтобы найти взаимопонимание, документ, в соответствии с регламентом, считается согласованным, и вы подаете его в Кабинет министров, а не по полгода сидите на нем… Я не хотел бы, чтобы Секретариат Кабмина превратился в помойную яму, куда сбрасывают все, Богдан Михайлович (ДАНИЛИШИН - министр экономики), как это делалось до сегодняшнего дня», - сказал П.КРУПКО, отметив, что в некоторых случаях документы подаются даже с грамматическими ошибками.

Вместе с этим премьер все же отметила, что документы должны согласовываться в течение 10 дней. В противном случае документы будут выноситься на заседание Кабмина без согласования.

«Я не знаю, умеют ли министры между собой общаться и находить взаимопонимание, надеюсь, что умеют. Но если не умеют, то будем по 20 часов проводить Кабмин. Тогда берите с собой термоски, борщ, пончики, все, что надо, и будем работать сутками… И если кто-то из вас попросится выйти с заседания правительства, я никого не выпущу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив после смешков зала, что сама в случае необходимости выходить с заседания будет. «Я же не виновата, что вы между собой договориться не можете», - отметила она.