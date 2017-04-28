Луценко предложил использовать "общак Януковича" на армию и соцпрограммы

Генеральный прокурор Юрий Луценко призывает правительство и парламент использовать конфискованные у экс-президента Виктора Януковича и его окружения денежные средства на армию и социальные программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил на брифинге.

«Средства так называемого общака Януковича не должны быть распилены. Я просил бы правительство и парламент использовать их для ВСУ и одной-двух социальных программ», - сказал он, отметив, что, в частности, часть денег можно направить на строительство дорог или на оснащение всех больниц Украины современными автомобилями «скорой помощи».

При этом генпрокурор заявил, не допустит хищения конфискованных у Януковича и окружения денежных средств.

“Я лично собираюсь принять участие в максимальном контроле за их использованием. Прокуратура сделает все, чтобы эти деньги от первой до последней копейки дошли до материального результата”, - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Руководство «Ощадбанка» уже приступило к исполнению решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко, конфискованные у Януковича и его окружения денежные средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской армии.