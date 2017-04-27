СБУ провела обыски в 8 компаниях из-за использования ими российской "шпионской" программы

Сотрудники СБУ провели обыски в офисах 8 компаний, среди которых Dragon Capital и "Укргазвыдобування", из-за использования ими разработанной в России «шпионской» программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

Он отметил, что СБУ проводит операцию по выявлению структур, которые используют специальное программное обеспечение, квалифицированное экспертами как средство специального технического негласного контроля.

По словам Ткачука, 26 апреля проводились обыски в офисах восьми компаний, которые используют такие программы. При этом он отметил, что, в целом, по данным СБУ, такое программное обеспечение в Украине используют около 300 компаний.

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При этом Ткачук добавил, что ему не известно, с какой целью украинские компании покупали это программное обеспечение, но одновременно добавил, что разработчиком программы является российская фирма, которая контролируется ФСБ. Особенностью этого программного обеспечения является то, что компания-разработчик в любой момент может проконтролировать любой компьютер, на который установлено это программное обеспечение в Украине, отметил руководитель аппарата председателя СБУ.

"У нас есть четкие доказательства того, что компания - разработчик этого программного продукта сотрудничает с ФСБ. Нами в ходе обысков были обнаружены доказательства того, что более 1000 лицензий на программный продукт использовались в компьютерах компаний, в которых прошли обыски", - сказал Ткачук.

Он призвал руководителей украинских компаний отказаться от использования этого программного продукта, если они не хотят, чтобы деятельность их предприятий контролировалась со стороны России.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля стало известно об обысках в офисе СП ООО «Драгон Капитал» (Dragon Capital).

Вечером в компании объяснили, что обыски были связаны с программным обеспечением, которое планировалось к использованию как система контроля рабочего времени сотрудников.

«Как выяснилось, программное обеспечение, официально приобретенное СП ООО «Драгон Капитал» в 2015 году у украинской компании ООО «Стахановец ПРО» (правообладатель ПО) и планировалось к использованию как система контроля рабочего времени работников СП ООО «Драгон Капитал», было в 2016 году признано «специальным техническим средством негласного получения информации» на основании экспертного заключения, сделанного в рамках уголовного производства», - отмечалось в сообщении.

В компании добавили, что сотрудники СБУ намеревались изъять все компьютеры, но в дальнейшем обыск прошел без нарушений и силового давления, и компания продолжила работать в обычном режиме.