Тимошенко против эвакуаторов: люди не могут же поднять машины в космос

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимой эвакуацию автомобилей при отсутствии площадок для парковки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, во время заседания правительства, анонсируя рассмотрение сегодня порядка временного задержания автомобильного транспорта и перемещения его на специальные площадки.

«Государственная автоинспекция в случае принятия правительством соответствующего постановления не будет содействовать различного рода незаконным действиям, связанным с изъятием транспортных средств, в том числе и с использованием автоэвакуаторов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, существующий порядок эвакуации автомобилей, особенно в городе Киеве, является неприемлемым. «Нужно не машины конфисковывать у частных владельцев, а за 17 лет все мэры и, в том числе последний, который много чего обещал, нужно было строить подземные парковки, так как это делается в любой столице», - добавила она.

Премьер-министр считает, что эвакуация автомобилей при отсутствии парковок является нарушением прав на частную собственность граждан. «Люди не могут же поднять свои машины в космос, где находится мэр города Киева! Им нужно где-то парковаться, им где-то нужно держать свои машины, и именно поэтому силовая принудительная эвакуация при отсутствии подземных паркингов является недопустимой. Это нарушение прав собственников автотранспортных средств», - подчеркнула глава правительства.