Евросоюз создаст в Украине образцовые подразделения полиции за миллионы евро

Евросоюз запускает проект по созданию 20 образцовых отделов полиции. Об этом сообщает пресс-служба Консультативной миссии Европейского Союза.

Отмечается, что стоимость проекта составит 6 млн евро для создания 20 образцовых отделений в Киевской, Харьковской и Львовской областях.

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Сообщается, что проект "Поддержка реформы полиции в Украине" также предусматривает проведение специализированных тренингов по взаимодействию полиции с обществом, предоставление оборудования (в том числе автомобилей) и внедрение скандинавской модели охраны общественного порядка, направленная на предотвращение насилия во время массовых мероприятий.

Как сообщал УНИАН ранее, в расследовании уголовного производства об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова есть положительные сдвиги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев. "Есть положительные сдвиги в раскрытии убийства бывшего депутата Госдумы России", - сказал он.