В МинВОТ объяснили, что заставило Украину прекратить электроснабжение оккупированной Луганщины

Ответственность за прекращение Украиной электроснабжения на территорию отдельных районов Луганской области несет Россия и боевики. Об этом заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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В частности, как напомнили в ведомстве, 7 мая 2015 года Кабинет министров Украины постановлением № 263 урегулировал деятельность энергопоставщиков на неподконтрольной Украине территории (НКТ), благодаря чему удалось не прекращать электроснабжение всех категорий потребителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для отдельных районов Луганской области (ОРЛО) таким поставщиком было определено ООО «Луганское энергетическое объединение».

Однако в июле 2016 года боевики «ЛНР» присвоили имущество определенного правительством энергопоставщика на неподконтрольной территории, а усилия украинской стороны в Трехсторонний контактной группе в Минске достичь договоренностей о возобновлении контроля над распределительными сетями и возврате их в правовое поле Украины были заблокированы, подчеркнули в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Следующим шагом со стороны боевиков «ЛНР» стало блокирование при поддержке РФ зимой 2017 года поставки угля с неподконтрольной территории на Луганскую тепловую электростанцию в г. Счастье. В конце января были подорваны пути на перегоне Сентяновка-Шипилово на территории, не контролируемой украинским правительством, отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркнули в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий «в марте 2017 года на территории ОРЛО были захвачены предприятия, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии и которые работали по законодательству Украины. В результате захвата правоотношения с такими предприятиями стали невозможными, в том числе и по поставке им электроэнергии, поскольку их деятельность вышла за пределы правового поля Украины».

Также 24 апреля 2017 года вооруженные люди заняли электрическую подстанцию «Михайловка» на неподконтрольной территории, где работает персонал, подчиненный НЭК «Укрэнерго», и заставили работников отключить две линии от Счастьинской ТЭС на п/с «Юбилейная» и п/с «Лисичанская», которые расположены на подконтрольной территории, отметили в ведомстве, добавив, что поскольку потребители с неподконтрольной территории перестали осуществлять расчеты за электроэнергию, возникли значительные долги за ее поставку.

«В таких условиях Украина была вынуждена остановить поставки электроэнергии в отдельные районы Луганской области, о чем предупреждала заранее, предоставляя возможность осуществить соответствующие подготовительные мероприятия», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, ночью 25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.