Тимошенко и Ющенко спорят, обанкротится Нафтогаз или нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что реализация газовых контрактов с РФ приведет к банкротству НАК «Нафтогаз Украины». Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает финансовую стабильность компании.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины В.ЮЩЕНКО несколько раз говорил о том, что украинско-российские газовые договоренности поставили «Нафтогаз» на грань банкротства. Он отмечал, что на сегодня дефицит бюджета НАК в десятки раз больше, чем в предыдущие годы. В то же время Президент не указал точную сумму.

В свою очередь, на брифинге Ю.ТИМОШЕНКО не согласилась с этим тезисом. Она напомнила, что правительство «получило НАК «Нафтогаз Украины» в 2007 году с долгами 8 млрд. грн.», и на конец этого года компания не имела долгов.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что 2009 год будет решающим для того, чтобы «Нафтогаз» «вернуть из банкротства, в которое его втянули на протяжении всех предыдущих лет, начиная с 2005 года, и дать ему финансовую мощность и финансовую стабильность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО .

Она также подчеркнула, что в текущем году НАК будет работать без дефицита. «На сегодня баланс НАК «Нафтогаз» не утвержден, он будет утвержден через несколько недель, и он будет бездефицитным», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер заметила, что бездефицитность будет обеспечиваться путем сокращения расходов.