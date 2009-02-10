Шуфрич: раскол в ПР Левочкин провоцирует по поручению Ющенко

Народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) считает, что его коллега по фракции Сергей ЛЕВОЧКИН провоцирует раскол в Партии регионов по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата со ссылкой на самого Н. ШУФРИЧА.

«Я думаю, что будет оценена и роль ЛЕВОЧКИНА в 2005 году, когда он, будучи первым помощником Владимира ЛИТВИНА, разгуливал по парламенту в оранжевом галстуке... Роль Сергея ЛЕВОЧКИНА в тех событиях на самом деле была не такой уж скромной, как он сегодня хочет представить. И ему есть что скрывать. Например, когда он водил к КУЧМЕ посланников ЮЩЕНКО с единственной целью: не допустить, чтобы кресло Президента досталось тому, кому оно должно было принадлежать по праву – Виктору ЯНУКОВИЧУ», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Народный депутат считает, что С.ЛЕВОЧКИН никогда не был публичным человеком. «Это не его стиль. То, что в ответственный предвыборный период он вдруг стал провоцировать раскол в нашей партии, и пошел ва-банк – нонсенс. И совершенно очевидно, в чьих интересах он это делает. Я даже не сомневаюсь, что именно для этого он и оказался вдруг - именно в 2007 году - в рядах Партии регионов и даже успел сделать стремительную карьеру. Видно его хозяевам сегодня очень несладко, раз они кинули в открытый бой такого ценного агента», - добавил он.

В то же время Н.ШУФРИЧ считает, что действия С.ЛЕВОЧКИНА будут безуспешными. «Сегодня ни у кого нет сомнения, что Партия регионов является не только самой мощной политической силой Украины, но и самой сплоченной. Свое задание профессиональный провокатор С.ЛЕВОЧКИН уже провалил - с Партией регионов такие номера не проходят. После того как он начал эти «разборки», при этом оскорбив своих товарищей, этот процесс уже приобретает необратимый характер, и мы вынуждены будем расставить все точки на «и», - заявил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя фракции Партии регионов С.ЛЁВОЧКИН 9 февраля заявил, что «в известной степени» рассмотрение в парламенте вопроса об отставке правительства «не было своевременным». При этом он опроверг обвинения однопартийцев в свой адрес о том, что он форсировал отставку Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра без консолидации необходимых 226 голосов депутатов.

С.ЛЁВОЧКИН отметил, что в случае, если кто-то будет настаивать, то он обнародует стенограмму собрания фракции Партии регионов, где речь шла об инициировании отставки правительства, и «все узнают, кто же в действительности был автором идеи, которую почему-то приписывают мне и Юрию БОЙКО».

Как заявил С.ЛЁВОЧКИН, «тот, кто инициировал вопрос об отставке правительства в парламентском зале именно сейчас, сработал в интересах БЮТ». При этом он не назвал никаких фамилий.