Президент ПАСЕ намекает на свою отставку – Геращенко

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, отставки которого за поездку в Сирию требует ряд депутатов, намекает на свою отставку.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко написала в Facebook.

«Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, по окончанию этой сессии. А еще очень показательно, как его коллеги-вояжеры, то они во всем обвиняют российские СМИ!!!! "Все началось с заявления ТАСС, которые первыми дали релиз о делегации ПАСЕ, но мы ехали как сенаторы", - нагло врут они», - написала Геращенко.

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Также она сообщила, что Аграмунт заявил, что посторонние лица получили доступ к его документам.

«Сенсационное заявление: «Сегодня выяснилось, что определенные лица получили доступ к моей документации. Лица зашли в мой кабинет, у меня там были деньги, они зашли в кабинет, но не чтобы забрать деньги, а за документами. Меня это тревожит. Я проинформировал об этом полицию Страсбурга», - процитировала слова Аграмунта Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирии.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился. Однако когда депутаты начали требовать его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся.

Сегодня в ПАСЕ проходит публичное обсуждение поездки Аграмунта и его двух коллег по ПАСЕ до Сирии. И.Геращенко сообщала, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.