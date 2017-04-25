В Кремле прокомментировали отключение Украиной ОРЛО от электричества

В Кремле заявили, что отключение Украиной оккупированной части Луганской области от электричества является «шагом к отторжению этой территории».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, каким образом Россия обеспечит потребности оккупированной части Луганской области в связи с обесточиванием, Песков ответил: «Нет, я не стал бы вам детально это разъяснять».

«Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области - это еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий. Это шаг, который противоречит духу Минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих Минских соглашений, а наоборот, отдаляет нас от окончательной цели», - сказал Песков.

«Безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе, последствия этой политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, ночью 25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что «в соответствии с действиями властей Украины правительством Российской Федерации было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки». «Ограничения потребителей пострадавшей территории Луганской области в настоящее время нет», - заверил он.

Ранее Кабинет министров принял постановление №263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию «Луганское энергетическое объединение» поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

В декабре 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал», который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти. По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед «Луганским энергетическим объединением» составляла около 124 млн грн.

20 апреля текущего года генеральный директор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай заявил, что поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Луганской области будут полностью остановлены с 25 апреля.