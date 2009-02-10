Черномырдин дает Украине совет о кредите: ждите… дадут

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает сложными нынешние украинско-российские отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам в Киеве, отвечая на вопрос о том, как он оценивает нынешние отношения между Украиной и Россией, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «Отношения сложные».

Отвечая на вопрос УНИАН, обращалась ли официально Украина к России с просьбой о предоставлении кредита в размере 5 млрд. долл., В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил: «Не знаю. Выступая в Мюнхене, премьер сказала, что она обратилась ко многим странам, в том числе и к России о выделении кредита».

Отвечая на вопрос, может ли Россия выделить такой кредит Украине в условиях кризиса, посол сказал: «Смотря на каких условиях. Конечно, кредит дают на условиях, вам от Штатов нужен кредит? Ждите… Дадут».

При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН не смог ответить на вопрос, на каких условиях может быть предоставлен кредит. «Вы у нее (премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО) спросите. Я ничего не знаю. Кто-нибудь другой вам дал сигнал, что выделяют кредит?», - сказал он.

При этом посол отметил, что руководство Украины должно в первую очередь само определиться, нужен ли ему этот кредит. «Вот видите, один просит, а другой не просит. У вас тут не поймешь, что вы хотите. Разберитесь, в конце концов», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он также отметил, что кризис в первую очередь отразится на людях, и сегодня правительство Украины предпринимает меры, чтобы уменьшить последствия этого кризиса.

«Я могу только одно сказать абсолютно верно - не только Украина, многие государства ищут пути для того, чтобы поддержать друг друга, ничего в этом такого нет», - добавил В.ЧЕРНОМЫРДИН.