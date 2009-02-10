Черновецкий в секретариате Ющенко молчал как партизан

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пока не комментирует заявление должностных лиц Секретариата Президента Украины о возможном отстранении его от должности.

Как передает корреспондент УНИАН, встретив Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Секретариате Президента, журналисты пытались взять у него комментарий относительно вышеупомянутых заявлений, однако секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, который был вместе с мэром, попросил их не мешать Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ готовиться к важной встрече и пообещал, что в ближайшее время мэр столицы ответит на все вопросы представителей средств массовой информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что в Секретариате Президента не исключают отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

По словам Р.ЖУКОВСКОГО, такой вариант возможен, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и в дальнейшем будет принимать решения с нарушением законодательства, в том числе и о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.