Могерини - Лаврову: давайте не будем делать вид, что у нас ничего с 2014 года не изменилось в худшую сторону

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что считает «притворством» разговоры о стратегическом партнерстве ЕС и России на фоне российской агрессии в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Могерини подчеркнула, что ЕС и Россия на протяжении многих лет были стратегическими партнерами и хотели бы к этому вернуться с прагматической точки зрения общих интересов, которые во многом совпадают на региональной и стратегической основе.

«Но было бы не реалистично считать друг друга стратегическими партнерами и при этом сохранять санкции. Это не то, как работают партнеры. Давайте не будем притворяться, что у нас ничего с 2014 года не изменилось в худшую сторону», - сказала Могерини.

По ее словам, санкции сами по себе не цель, для единого Евросоюза эта политика направлена на прекращения конфликта на востоке Украине через полную реализацию Минских соглашений, другие санкции связаны с аннексией Крыма.

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«Здесь наши точки зрения принципиально расходятся. Мы считаем, что это нарушение международного права и этими аргументами мы много раз обменивались последнее время», - сказала она.

Могерини сообщила, что с Лавровым обсуждала сегодня как сделать так, чтобы Минск-2 был воплощён полностью, как это обсуждается и с властями Украины.

«Санкции увязаны с этим… Не будем возвращаться к тому, что произошло в 2014 году, но мы, безусловно, по-разному рассматриваем причины этого конфликта», - подчеркнула она.

В свою очередь Лавров назвал санкции искусственной проблемой.

«Что касается санкций – они у нас всплывали в беседе. Вы знаете, мы этот вопрос не затрагивали, но они всплывали неизбежно, потому что они являются частью тех искусственных проблем, которые накапливаются в наших отношениях с Евросоюзом», - сказал Лавров.