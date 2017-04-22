Решение суда в Гааге по делу против России приблизило Украину к привлечению Кремля к ответственности – Климкин

Решение Международного суда ООН по делу «Украина против России» однозначно приблизило момент привлечения Кремля к ответственности за его противоправные действия международного масштаба.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно объявленного 19 мая решение Международного суда ООН о частичном удовлетворении запроса Украины о применении временных мер в отношении России.

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Также министр заявил, что решение суда ООН стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как постоянному члену Совета безопасности ООН.

«Некоторые комментаторы выразили сомнения относительно нашей настойчивости использовать термин «терроризм», ибо это, по их мнению, вредит делу Украины. Мы будем отстаивать применения именно этого термина, даже если ради этого нам придется находить гораздо более убедительные доказательства для защиты своей позиции. Потому нашей целью является защита прав и безопасности граждан Украины», - подчеркнул Климкин.

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По его словам, Украина бесспорно довольна тем, что Международный суд ООН поддержал иск против России в части нарушения прав человека.

«Согласно решению Суда, Россия обязана прекратить эти противоправные действия. Мы также приветствуем четкое предписание относительно того, что Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности, относительно этнических крымских татар и украинцев. В течение последних трех лет Украина приложила немало усилий, чтобы защитить права граждан Украины в оккупированном Москвой Крымском полуострове», - сказал министр.

Он напомнил, что запрос Украины о применении временных мер к РФ согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не было поддержано.

«Мы уважаем это решение и понимаем, что требования к уровню доказательной базы в этом деле являются высокими. Признаем, что представленные доказательства для доказательства сознательного намерения России осуществлять убийства гражданских лиц оказались для Суда недостаточными. Важно, что собственно предоставление Россией поддержки боевикам не ставится под сомнение», - отметил глав МИД Украины.

При этом он выразил убеждение, что «тот, кто незаконно направляет регулярные войска, оружие и наемников, полностью осознает, что все это может быть использовано против гражданских лиц в террористических актах».

Климкин заверил, что Украина удвоит усилия для сбора доказательств, необходимых для вынесения Международным судом ООН решения в отношении РФ по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

«В определенный срок они будут представлены Международному суду. Судебное решение лишь усилило нашу решимость добиться привлечения России к ответственности за ее преступления мирового масштаба, совершенные за последние три года на суверенной территории Украины», - подчеркнул министр.

Он констатировал, что впервые за всю историю существования Международный суд ООН рассматривал дело о террористической деятельности, финансируемой государством.

«Мы удовлетворены тем, что первичная юрисдикция Международного суда ООН в этой сфере была подтверждена. Убежден, что решение Суда по этому делу сохранит жизни многим гражданским лицам не только в Украине, но во всем мире в течение следующих десятилетий», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис. Также суд принял решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

12 мая Суд определит дальнейшие шаги в рассмотрении дела "Украина против России".