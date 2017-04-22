Депутаты от "Народного фронта" оказывают давление на судью, который избирает меры пресечения Мартыненко и Переломе - НАБУ

Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что народные депутаты от партии "Народный фронт", злоупотребляя своим статусом, оказывают давление на судью Александра Бобровника, который избирает меры пресечения экс-народному депутату Николаю Мартыненко и первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Сергею Переломе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что во время судебного заседания 21 апреля в помещении Соломенского райсуда Киева, присутствовали более десяти депутатов и несколько министров от партии "Народный фронт".

«Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судье и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает «судьба судей Киреева и Чауса»», - утверждают в НАБУ.

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«Некоторые другие заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в частности и о том, что новосозданные антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля», - подчеркнули в НАБУ.

В связи с этим Национальное антикоррупционное бюро призывает руководство партии "Народный фронт", которая «входит в правящую коалицию и несет прямую ответственность за судьбу страны», успокоить своих однопартийцев, поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают те крохи доверия, которые еще остались в общества к государственным институтам.

В НАБУ напомнили, что 20 апреля детективы бюро и прокуроры САП задержали экс-главу Мартыненко и Перелома по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации») и ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, за которые ГП «ВостГОК» нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долл США.

Как сообщал УНИАН, по версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

Мартыненко заявил, что не имеет 300 млн грн для внесения залога и считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

21 апреля 15 народных депутатов и 4 министра высказались за взятие на поруки Мартыненко.

Соломенский райсуд сегодня рассматривает ходатайство САП об избрании меры пресечения Мартыненко в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.

Также сегодня в 12.00 Соломенский райсуд будет рассматривать ходатайство об избрании Переломе меры пресечения. Руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что прокуроры будут просить суд назначить Переломе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.