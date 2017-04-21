В прифронтовом Лимане мэра обвиняют в сепаратизме (видео)

Митинг активистов, которые не согласны с работой городского головы Лимана в Донецкой области Петра Цимидана, закончился попыткой подписать отставку и выгнать его из здания.

В акции принимали участие лиманские активисты и представители общественных организаций со всей области, передает Радио Свобода.

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Лиманскому голове озвучили претензии относительно состояния дорог, закрытия общественного совета и "раздутого" аппарата до обвинений в сепаратизме. Со своей стороны Цимидан обвинил активистов в том, что за этот митинг они получают деньги.

Не найдя понимания у здания горсовета и в сессионном зале, конфликт переместился в кабинет председателя. После споров митингующие вытолкали лиманского голову из кабинета, а потом и из здания.

Предложение добровольно освободить должность Петр Цимидан отклонил.