Присоединение ГПСУ к базе Интерпола приблизило Украину к европейскому пространству безопасности - Троян

Сотрудники ГПС активно пользуются базой данных Интерпола во время мероприятий пограничного контроля. Это дает возможность разоблачать сразу на границе правонарушителей, находящихся в международном розыске за преступления, совершенные как в Украине, так и за ее пределами.

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«Несмотря на войну и агрессию со стороны РФ, в Украине происходят серьезные трансформации и реформы. Наши приоритеты соответствуют запросам современного общества: кибербезопасность, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Мир видит в нас партнеров в этой совместной работе. Угроза с Востока побуждает нас активно интегрироваться в международную систему безопасности и усиливать защиту границы», - отметил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время брифинга по результатам сотрудничества Украины и Интерпола в международном аэропорту «Борисполь», передает пресс-служба МВД Украины..

По его словам, присоединение Государственной пограничной службы в базу данных Интерпола стало еще одним шагом, который приблизил Украину к единому европейскому пространству безопасности.

«Украина подключилась к базе Интерпола в августе 2015 года. И за полтора года нам удалось присоединить все международные пункты пропуска в систему. За это время Госпогранслужба проверила почти 3,5 тысячи срабатываний. Наиболее распространенные преступления - это мошенничество, участие в террористических группировках и незаконный оборот наркотиков», - отметил Вадим Троян.

Сообщается, что с начала года по базе данных Интерпола пограничники реализовали уже более 1 тысячи срабатываний, среди которых преобладают запросы в отношении лиц - 792, и по паспортным документам - 145.

Всего же с начала подключения к базе данных Интерпола - с 28 августа 2015 года - фактически реализовано более 3,4 тысячи срабатываний, в частности обнаружено 2,6 тысяч человек, 147 похищенных транспортных средств и более 700 похищенных или утраченных паспортных документов.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к введению безвизового режима ЕС для Украины Госпогранслужба выполнила все задачи по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола.