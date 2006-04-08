Давыдович: ”Мы приближаемся к официальным результатам”

Центральная избирательная комиссия огласит официальные результаты выборов народных депутатов Украины в сроки, установленные законом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня в эфире телеканала УТ-1.

«Мы приближаемся к установлению официальных результатов голосования, и они будут объявлены в установленный законом срок – на 15-й день со дня голосования, несмотря на то, что ряд политических сил высказывают требования о пересчете голосов», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель ЦИК не отрицает права проигравших партий и блоков оспорить в судебном порядке официальные результаты голосования. «В ЦИК поступило около 300 жалоб о пересчете голосов, но все они оставлены без удовлетворения, поскольку не было предмета рассмотрения. Все те легенды, что у кого-то забрали тысячу голосов и передали другой политической силе – не подтвердились», - констатировал Я.ДАВЫДОВИЧ.