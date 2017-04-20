В Совфеде согласились, что российский представитель разговаривал в СБ ООН как прапорщик

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласна с критикой в адрес заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова после его выступления в Совбезе ООН 12 апреля.

Об этом она заявила на заседании Научно-экспертного совета, в ходе которого завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян негативно отозвался о речи Сафронкова на заседании СБ ООН, передает ТАСС.

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"Несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности (ООН) сказал какие-то слова, с моей точки зрения, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, как-то скажет, ну можно так себя вести?" - обратился Авакьян к Матвиенко.

"Я сказала Лаврову (министру иностранных дел РФ - УНИАН.) свою точку зрения, Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы. Моя точка зрения абсолютно такая же, как ваша", - сказала Матвиенко, обращаясь к Авакьяну на заседании совета.

Как сообщалось, 13 апреля Сафронков на заседании Совбеза ООН грубо ответил на обвинения в поддержке президента Сирии Башара Асада.

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Сафронков обратился на "ты" к представителю Великобритании в ООН Мэттью Райкрофту. "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано ... Смотри на меня, глаза не отводи, что ты глаза отводишь?", - сказал Сафронков.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства ... Не смей оскорблять Россию больше", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкое выступление Сафронкова на заседании Совета безопасности ООН допустимым и оправданным.