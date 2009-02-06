Ющенко подозревает, что Россия хочет устроить еще одно антиукраинское шоу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что вся ответственность за выполнение обязательств перед европейскими потребителями относительно объемов и графиков поставок газа лежит на Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

Президент отметил, что Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все обязательства, вытекающие из существующих легитимных договоров и контрактов по вопросам газоснабжения.

«Я хочу категорически заявить: Украина российский газ не воровала. Украина в полной мере выполнила свою функцию по транзиту, которая предусмотрена соответствующим контрактом двух субъектов ведения хозяйства, - НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что президенты стран не могут «рассказывать субъектам ведения хозяйства, как они должны жить, или как должны выполнять контракты».

Президент заметил, что российская сторона в рамках выполнения настоящего контракта официально и формально не заявила никакой претензии. «Поэтому все остальное - это просто политика, вокруг которой, очевидно, ставится цель дискредитировать Украину, поднять еще какой-то международный скандал, устроить еще одно международное шоу», - считает В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе делала крайней Украину, обвиняя ее в краже газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о снабжении и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

5 февраля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим вследствие срыва снабжения газа в январе 2009 года.

МИД Украины назвал это заявление Президента РФ непартнерским и недружелюбным жестом по отношению к Украине и странам Евросоюза.